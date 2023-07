Dina Boluarte habría pedido la renuncia del presidente de EsSalud

Según trascendió a los medios de comunicación este martes 11, la presidenta de la República, Dina Boluarte, habría solicitado la renuncia del titular del Seguro Social de Salud (EsSalud), Aurelio Orellana Vicuña y en las próximas horas se anunciaría a su reemplazo.

Este pedido de la mandataria se debería al pago de 41 millones de soles que dicha entidad realizó a la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C., según una denuncia periodística del diario El Comercio.

SOBRE EL CASO

De acuerdo al citado medio, en febrero del presente año, el entonces ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, habría insistido a Aurelio Orellana Vicuña para efectuar el millonario pago a la empresa en mención.

Un informe de Contraloría precisó que altos funcionarios de EsSalud, durante la gestión de Fiorella Molinelli, adquirieron pruebas rápidas de detección de COVID-19 en favor de Aionia Corporation, por lo cual efectuarían el pago de 41 millones.

No obstante, la empresa no cumplió con el cronograma de entregas establecido, además de que los dispositivos entregados no cumplían con los parámetros médicos de EsSalud, por lo cual, el millonario pago en favor de la empresa quedó suspendido.

Sin embargo, la situación cambió cuando Alfonso Adrianzén asumió las riendas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El 20 de enero, apenas 7 días después de la juramentación de Adrianzén, Aionia Technology presentó un documento al MTPE solicitando el pago del dinero suspendido.

(Con información de El Comercio y Correo)