Congresista Salhuana: Retorno a la bicameralidad debe ser votado nuevamente en la próxima legislatura

El congresista de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, sostuvo que el proyecto de reforma constitucional para restablecer la bicameralidad debe ser votado otra vez en el pleno, y de no superar nuevamente los 87 votos necesarios ir a referéndum.

El legislador consideró que el debate sobre la conveniencia de contar nuevamente con dos cámaras en el Congreso de la República debe darse primero en el Parlamento Nacional, pese a que ya en dos ocasiones no alcanzó el voto de los dos tercios del número legal de representantes.

CONSULTA POPULAR

“No me cierro a esa posibilidad (el referéndum). Lo que pasa es que hemos estado tan cerca, por un voto, así que habrá que insistir la última vez, sino ya iremos a la consulta popular, no hay ningún temor en eso”, afirmó el también vocero alterno de APP en diálogo con Andina.

Finalmente, Salhuana Caviedes, representante de la región Madre de Dios, indicó que la insistencia en votar nuevamente el proyecto de reforma constitucional para retornar a la bicameralidad se hace con la convicción de que “es lo mejor que puede pasarle al país”.