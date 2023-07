Presidente del JNE pide a la Fiscalía investigar amenazas de muerte en su contra

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, exigió al Ministerio Público investigar las amenazas de muerte recibidas en su contra por un grupo extremista denominado 'Los Combatientes', una facción radical de 'La Resistencia', quienes culparon a Salas Arenas de un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales 2021.

“Puedo sospechar de muchas personas, pero la sospecha no es suficiente. Exímame de esa posibilidad, porque podría ocurrir que se diga algo que no es exacto. Lo que necesito es tener certezas y, para tenerlas, me gustaría que la Fiscalía investigara”, dijo el titular del JNE a RPP.

El denominado grupo de los 'Los Combatientes', llegaron a la sede del JNE, en Cercado de Lima, donde con megáfono en mano, el cabecilla de la agrupación, Roger Ayachu Soria, gritó “enviar a la cárcel” o la “muerte” contra Jorge Luis Salas Arenas, quien no se encontraba en las instalaciones del JNE durante la protesta.

“No he estado presente en el lugar de los hechos, pero sí he visto que un señor -conocido por sus múltiples ataques (…) ha proferido (contra mi) una amenaza severa. No solamente [ha pedido] encarcelamiento, sino también la muerte”, señaló al referido medio.

LÍDER DE LOS 'LOS COMBATIENTES'

Según las declaraciones del titular del JNE, Roger Ayachu Soria tendría la “protección” de integrantes de la Fiscalía y del Congreso, debido a que durante sus expresiones públicamente señaló que cuenta con el “apoyo” de ambas instituciones. “Creo que este señor debe tener la protección de algunos en el Congreso y en la Fiscalía”, aseveró.