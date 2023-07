José Cevasco sobre congresistas que viajaron a China: "Comisión de Ética debe manifestarse"

El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco Piedra, se pronunció sobre el viaje a China que realizaron algunos parlamentarios de las bancadas Acción Popular, Bloque Magisterial y Perú Libre, invitados por una empresa privada de México.

En declaraciones para RPP Noticias, Cevasco Piedra explicó que si bien no existe una normativa que les prohíba a los congresistas recibir este tipo de dádivas, esto podría generar un conflicto de intereses, asimismo, indicó que el viaje de los parlamentarios "no va con el sentido común".

"El Código de Ética del Congreso establece algunos artículos de lo que el parlamentario puede hacer o no, como recibir parte de una dádiva. En otros parlamentos inclusive no se puede recibir más allá de algo que cueste un dólar. Los parlamentarios, si bien no forman parte de esa comisión investigadora, van a votar el informe de esa comisión en el pleno. Entonces, de algún modo ese viaje realizado no va con el sentido común, la lógica natural de una conducta que debe mantener un congresista de la República", dijo.

PIDE A COMISIÓN DE ÉTICA MANIFESTARSE

En ese sentido, Cevasco Piedra señaló que la Comisión de Ética presidida por Karol Paredes, una de las congresistas que viajó al país asiático, debe manifestarse sobre el tema en cuestión.

"Si bien no es una prohibición expresa del Reglamento del Congreso, sí creo que la Comisión de Ética debe manifestarse de alguna forma, ya que propone sanciones a todo acto que realice un parlamentario que vaya contra la imagen del Congreso", sostuvo.