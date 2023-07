Ministerio de Vivienda destinará más de S/ 171 millones en plan de preparación ante el fenómeno El Niño global en Piura

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, llegó a Piura donde presentó el plan de preparación para mitigar el impacto del fenómeno El Niño global en esa región e hizo un llamado a la unidad a fin de enfrentar juntos el evento climático, y propuso la firma de un pacto entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, para el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

“El único color que tiene la emergencia es la blanquirroja, no es momento de discutir, es momento de sumar. Piura no está preparada para esto, lo sabemos todos, no nos vamos a engañar, pero si trabajamos juntos, y sumamos nuestros esfuerzos, nuestros presupuestos, nuestros liderazgos, vamos a poder mitigar el riesgo”, expresó.

La titular de Vivienda presentó el plan ante el FEN en una reunión que contó con la presencia del gobernador regional de Piura, Luis Neyra, alcaldes provinciales y distritales de Piura, así como representantes de la sociedad civil de esta región.

En esa línea, resaltó que se ha implementado una estrategia de intervención integral y articulada entre los tres niveles de gobierno, la cual se ejecutará entre julio y diciembre, lo que permitirá estar mejor preparados y reducir los daños ante la llegada de El Niño global.

Dijo que el sector Vivienda destinará un presupuesto de más de S/ 171 millones para ejecutar intervenciones en provincias y distritos de Piura, donde se han identificado puntos críticos, labor que se desarrollará en coordinación con otros sectores del Ejecutivo y gobiernos subnacionales.

Precisó que el MVCS, a través del Programa Nuestras Ciudades (PNC), realizará trabajos de limpieza en 29 puntos de drenes, ríos y quebradas, donde se proyecta recoger más de 796 mil metros cúbicos (m3) de piedras, tierra, maleza y otros materiales acumulados.

Mencionó que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y los gobiernos subnacionales realizarán trabajos similares en otras zonas con el fin de completar la acción preventiva que ha sido previamente planificada.

Refirió que también se ha previsto la implementación de sistemas alternativos temporales para la recolección y evacuación de aguas pluviales (SARES) en zonas urbanas, conocidas como cuencas ciegas, en 8 puntos críticos de Piura y Sullana: 5 Esquinas (incluye Molina, Dalias, Nuevo Amanecer, Dos Grifos), Chilcal, Ignacio Merino, Gulman, Tacna, Irazola, Guardia Civil, y Villa Primavera. Otras zonas serán cubiertas por los municipios provinciales y distritales.

Asimismo, indicó que se van a adquirir 33 camiones cisternas, adicionales a los 7 vehículos similares con los que se cuenta actualmente, para reforzar el abastecimiento de agua potable a la población damnificada. Además, se comprarán 4 potabilizadores portátiles para abastecer los camiones cisterna.

Alcantarillado y EPS Grau

La titular del MVCS indicó que otro aspecto importante del plan, es la limpieza de 225 kilómetros de alcantarillado, a cargo de OTASS y del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), a fin de reducir el riesgo de aniegos y colapso del sistema. Para esta y otras labores se ha previsto la compra de 98 motobombas, 10 máquinas de baldes y 3 hidrojets, entre otros equipos.

Respecto a la empresa EPS Grau, señaló que se emitió un decreto de urgencia que permite al sector intervenir parcialmente y contratar a 16 profesionales, por un monto de 900 mil soles, con el fin de mejorar la gestión operacional, comercial, administrativa y financiera de esta entidad.

En cuanto al subsector Vivienda, la ministra Pérez de Cuéllar manifestó que se proyecta entregar 2141 bonos de arrendamiento de vivienda para emergencias (BAE), así como la entrega de 500 módulos temporales de vivienda a los posibles damnificados.

Adicionalmente, se implementará un sistema de monitoreo y alerta temprana, que permitirá realizar un planeamiento territorial en tiempo real y atención rápida durante la emergencia.

En dicha reunión llevada a cabo en la sede del GORE, funcionarios del MIDAGRI, del MTC, y del MINSA presentaron también las intervenciones que desarrollarán sus respectivos sectores.

Como parte de su agenda de trabajo en Piura, la ministra de Vivienda también sostendrá una reunión con dirigentes vecinales, entre ellos la JUVECU, 96 AAHH, Castilla, 5 sectores, Veintiséis de Octubre, La Palma, Primavera, Las Mariposas, Educadores, Quebrada El Gallo, entre otros; así como con representantes de la sociedad civil.