López Aliaga en contra de que Perú Libre integre la Mesa Directiva: "El Congreso no puede desprestigiarse más"

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Rafael López Aliaga, se pronunció en contra de cualquier posibilidad que permita a un congresista de Perú Libre integrar la nueva Mesa Directiva.

Al respecto, el burgomaestre cuestionó a la bancada del lápiz, por presuntamente ser una organización política formada con dinero ilícito y señaló que no han podido salir librados del caso "Los Niños".

“Mi opinión es que el Congreso no puede desprestigiarse más (con Perú Libre a la Mesa Directiva), no se han limpiado de ‘Los Niños’ (de Acción Popular), corruptos que están en el Congreso y van contra su propia imagen. La población dice que entre ellos se protegen y hay un juego maligno donde no está el bien común de por medio sino el interés personal”, manifestó.

“En este momento, que el Congreso del Perú tenga la presidencia o la participación (en la Mesa Directiva de una bancada) que nace de un órgano delictivo (como Perú Libre) es una afrenta al país, no se puede pensar en una mínima posibilidad del daño que le han hecho al Perú, es irreparable tener un año y medio paralizado (...) en el ministerio al cual entraron vieron cómo saquear”, añadió.

Antes de ello, López Aliaga recordó que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, viene siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos y, por ende, se le acusa de ser miembro de una presunta organización criminal.

