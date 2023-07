Congresista Acuña: APP no expulsaría a Magaly Ruíz pese a ser señalada como “mocha sueldo”

El congresista Héctor Acuña (no agrupado) señaló que su colega Magaly Ruíz no sería expulsada de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), pese a ser señalada como ‘mocha sueldos’, pues dicho grupo político no desea perder a más integrantes de cara a la elección de la nueva Mesa Directiva en el Parlamento.

“Este mes es de tal importancia para las bancadas, por los votos que se puedan dar y creo que eso ha sido un factor importante para que no tomen decisiones drásticas. Han podido expulsarla, pero las cuotas de poder se dan en relación con la cantidad de congresistas. A medida que las bancadas crecen, hay más poder, más votos”, sostuvo.

AMONESTACIÓN PÚBLICA

Por otro lado, Acuña Peralta no dudó en cuestionar las acciones de su colega Magaly Ruíz: “Creo que está mal asesorada, se ha equivocado totalmente y la verdad que ha hecho más noticia de lo que podíamos esperar. Es lamentable que suceda esto, creo que deben prevalecer los valores, la parte ética”, agregó el legislador.

Como se recuerda, la Comisión de Ética, presuntamente, blindó el pasado 9 de junio a la legisladora Ruíz Rodríguez al no sancionarla por 120 días por haber recortado el sueldo a los trabajadores de su despacho. Solo recibió una amonestación pública y una multa de 30 días de descuento. Con información de Correo.