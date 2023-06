Congresista Edwin Martínez asegura que el actual Congreso "se ha hecho respetar"

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, aseguró que el actual Congreso, a pesar de su "inexperiencia, "se ha hecho respetar", destacando algunas acciones que han sido tomadas en el Poder Legislativo.

En entrevista para RPP Noticias, el parlamentario de la bancada de la lampa resaltó el hecho de no haberse sometido a la inconstitucional disolución del Congreso anunciada por el golpista Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.

"Este Congreso, a pesar de su inexperiencia y de las muchas falencias, se ha hecho respetar. No nos hemos sometido a la disolución de Pedro Castillo ni a las marchas que buscaban cerrar el Parlamento. Hemos puesto al Tribunal Constitucional que después de muchos años se ha recuperado. A pesar de todo escogimos a un nuevo defensor del Pueblo y no hemos hecho una sola ley que beneficie a los poderosos económicamente", dijo.

SOBRE AGRESIÓN EN AREQUIPA

"Yo he ido varias veces a Apipa y José Luis Bustamante. En la reunión (con la población) ya ha habido ciertos altercados, ellos no sé si lo han tratado de entender, pero los dirigentes me buscaron hace mes y medio. Hemos ido al Ministerio de Vivienda y destrabamos un proyecto de 180 millones de soles que beneficia a más de 70 000 familias en ese sector. La gente no ha entendido que el trabajo realizado es justamente para que puedan tener un servicio fundamental de agua y desagüe", explicó.

(Con información de RPP)