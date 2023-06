José Williams: Si me hubiera tocado asumir la Presidencia, obvio que la hubiera tenido que tomar

El congresista y presidente de la Mesa Directiva, José Williams Zapata, señaló que, en caso de que la presidenta de la República, Dina Boluarte, hubiera renunciado debido a las violentas protestas, habría asumido las riendas del país, tal como dicta la Constitución.

En entrevista para RPP Noticias, el legislador de Avanza País señaló que hubiera asumido la Presidencia porque es su responsabilidad de acuerdo a ley, sin embargo, precisó que estaba sujeto a las decisiones del Parlamento respecto a esa posibilidad.

"Si me hubiera tocado asumir esa responsabilidad [la presidencia] obvio que la hubiera tenido que tomar. Pero está claro que pasaba por una decisión desde el Congreso el ir hacia allá. Sin embargo, no fue ese pensamiento que me motivó a hacer las cosas, lo que yo necesitaba trabajar es el Congreso, mantener el Congreso unido no como una sola fuerza, sino no destruido y funcionando con las 13 bancadas", dijo.

SOBRE DINA BOLUARTE

Asimismo, precisó que la mandataria Dina Boluarte nunca le habló sobre la idea de renunciar, a causa de los actos de violencia registrados en las manifestaciones contra su gobierno, tras la detención de Pedro Castillo, quien dio un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.

"No, no conversamos de eso, solo del adelanto de elecciones [...] Después del 7 fue todo un asunto, le conté lo que había sucedido y pedí que vaya al Congreso y la toma de mando correspondiente que el Pleno ha definido tal momento y hacer posible antes", sostuvo.

"No estaba asustada, pero ella estaba entendiendo que asumía una responsabilidad grande porque teníamos un país convulsionado y nadie esperaba como fue enero. Tuvimos reuniones con el consejo de defensa cuatro veces. El adelanto estuvo presente, teníamos un país convulsionado. No sabíamos que podía suceder la violencia en la calle", explicó.