Betssy Chávez y Aníbal Torres: Fiscalía solicita levantar secreto de comunicaciones de ambos por golpe de Estado

El Ministerio Público solicitó ante el Poder Judicial el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los exministros Betssy Chávez (PCM), Willy Huerta y Roberto Sánchez y otros diez posibles implicados habrían participado y/o presenciado las actividades previas y posteriores a la emisión del mensaje a la Nación del 7 de diciembre del 2022 a la Nación en el que Pedro Castillo anunció un golpe de Estado.

El requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos también alcanza al exasesor de la PCM y ex primer ministro Aníbal Torres Vásquez, según el documento judicial información recabada por El Comercio.

También de esta solicitud también fueron incluidos Luis Alberto Mendieta Gavirondo, ex jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de Castillo; Fernando Aliaga Alejo, ex integrante del Consejo Directivo y presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP y Juan Mariano Navarro Pando, ex secretario general del Ministerio de Cultura y responsable de la ejecución del pliego del IRTP.

POLICÍAS Y MILITARES

Dentro del requerimiento, también se solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de un grupo de policías y militares, que ocuparon altos cargos dentro de sus respectivas instituciones.

En esta lista se encuentra el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Luis Angulo Tejada; el general PNP y director de Turismo, Manuel Elías Lozada Morales; el teniente de la PNP Eder Antonio Infanzón Gómez; el general EP y comandante general del Ejército, David Guillermo Ojeda Parra; el ex jefe del Estado Mayor de la PNP y general en retiro Vicente Marcelo Álvarez Moreno; y el excomandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado.

(Con información de El Comercio)