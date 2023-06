Moyano tras agresión a Edwin Martínez: "Es una pena que haya gente que no nos quiere en la calle"

La congresista y primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Martha Moyano, se pronunció tras la agresión que sufrió su colega Edwin Martínez (Acción Popular) fue agredido con piedras, botellas y tierra el último fin de semana en Arequipa.

En declaraciones a la prensa, la legisladora de Fuerza Popular lamentó el violento recibimiento de Martínez en Apipa y rechazó los ataques que han recibido los parlamentarios en sus últimas visitas por el interior del país.

“Es una pena que haya gente que no nos quiere en la calle, no pretendemos que todos nos quieran porque hay gente que no comprende la situación o el trabajo que uno realiza en el Parlamento”, manifestó.

"Conductas de odio"

A juicio de la congresista fujimorista, estas "conductas de odio" es generada por "grupos de manifestantes" que buscan crear ambientes hostiles contra parlamentarios por la "narrativa" que se ha creado contra la democracia en nuestro país.

“Creo que ningún ciudadano debería hacer eso, las conductas de odio deberían controlarse, hay que aprender a controlarse, cuando uno discrepa con alguien debería ser con palabras no con ofensas”, sostuvo.