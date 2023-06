Keiko Fujimori: audio registrado por la DEA no implica a excandidata presidencial en lavado de activos

El partido Fuerza Popular se pronunció hoy tras la información difundida, en la víspera, por el programa “Sin medias tintas”, sobre un reportaje que implicó a Keiko Fujimori con una investigación de lavado de activos en 2016, cuando estaba por disputar la segunda vuelta presidencial que finalmente perdió ante Pedro Pablo Kuczynski.

Según indica la nota del dominical, la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, le dijo a la Fiscalía peruana no poseer un audio en el que Joaquín Ramírez -exsecretario de Fuerza Popular- haya afirmado haber recibido 15 millones de dólares de parte de Keiko Fujimori Higuchi para "lavarlos" a través de la compra de grifos.

UNA VIL MENTIRA

"Anoche el programa Sin Medias Tintas reveló que las autoridades estadounidenses oficialmente le informaron a la fiscalía peruana que no existe ninguna investigación de la DEA contra Keiko Fujimori, con lo cual se ratifica que el reportaje difundido durante la segunda vuelta de 2016 fue una vil mentira, solo buscaba dañar su candidatura", dijo Fuerza Popular en un comunicado.

Como se recuerda, cuando faltaban pocas semanas para la segunda vuelta presidencial de 2016, un programa dominical difundió el testimonio de Jesús Vásque​z, un colaborador de la DEA, en el que aseguró haber grabado la supuesta afirmación de Joaquín Ramírez sobre los 15 millones de dólares entregados por Fujimori Higuchi.

RATIFICA SU TESTIMONIO

El programa Sin medias tintas se comunicó con Jesús Vásquez para pedirle su versión sobre la reciente información obtenida de la DEA, este se ratificó en el testimonio que brindó en 2016 a la prensa y a la Fiscalía en 2018. “Lo que yo he dicho es cierto, no me voy a arriesgar a pelearme con una institución tan seria como la DEA", afirmó.

Con información de RPP.