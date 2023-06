Congreso: 91% de peruanos desaprueba gestión de parlamento, según encuesta de IEP

Una última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) por encargo del diario La República indica que el 91% de peruanos desaprueba le gestión del Congreso.

Cifras que aumentaron en 22 puntos. En el caso de Lima Metropolitana, la desaprobación creció en 17 puntos. La reprobación en la región oriente, norte y sur ha crecido en 9%, 8% y 5%, respectivamente.

Al no aprobarse diversos proyectos como el adelanto de elecciones influyó mucho para que los participantes en este sondeo den su opinión al respecto de los representantes nacionales en el Legislativo.

EL CONGRESO Y GOBIERNO CON BAJA DESAPROBACIÓN

El Parlamento no es la única institución que no termina de conectar con los peruanos, sino que también el gobierno de Dina Boluarte aún no compenetra con la población, por lo que registra un 80% de desaprobación.

Finalmente, se conoció que 1.209 personas participaron en esta encuesta y consideran que la gestión de Pedro Castillo fue mucho mejor con los trabajos que viene realizando Boluarte Zegarra.