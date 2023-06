Karol Paredes sobre Zoraida Ávalos: "No se puede seguir blindando a ese tipo de funcionarios"

La congresista y presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, se pronunció sobre la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada por 5 años de la función pública, luego que el Pleno del Congreso aprobó la denuncia constitucional en su contra por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

En diálogo con la prensa, la legisladora de Acción Popular defendió la decisión del Congreso e indicó que no se puede "blindar" a Ávalos Rivera, acusada de no tomar acciones durante su etapa como titular del Ministerio Público, respecto a las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo.

“Lo que nosotros hemos hecho es cumplir con nuestro deber. Además, no podemos romper la institucionalidad. Queremos dar respuestas claras a la ciudadanía (…) No se puede seguir blindando a ese tipo de funcionarios o directivos que en su momento pudieron tomar una decisión y no lo han hecho”, dijo.

Convocan sesión de Sala Plena

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia convocó una sesión de Sala Plena evaluar la inhabilitación de Zoraida Ávalos. Dicha reunión se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de junio a las 12:30 pm y responde a la petición de 8 jueces supremos.