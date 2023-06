Walter Gutiérrez: Es constitucional norma que permitirá a presidenta Boluarte ejercer gestión remota

Walter Gutiérrez, embajador del Perú en España y exDefensor del Pueblo, consideró que es constitucional la norma que permitirá que la presidenta Dina Boluarte pueda ejercer una gestión remota del Despacho Presidencial.

Señaló, en entrevista con RPP, que dicha norma no es de Gobierno digital o despacho digital, sino que es una norma relacionada a una obligación constitucional y con el cumplimiento del "corazón de la administración pública".

Política exterior

"Hay una parte del Artículo 118 que no se está cumpliendo, que es la que se refiere que la presidenta dirige la política exterior. Y eso en parte no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque hoy día la política exterior no se hace desde Palacio y solo desde el territorio", indicó.

El embajador dijo también que el principal activo de un país es el jefe de Estado para temas de inversión, ya que los mandatarios se reúnen solo con sus homólogos. Asimismo, pidió "no frivolizar" la norma, ya que está relacionada con servicios públicos y derechos humanos.

Cuestionamientos

Finalmente, sobre los cuestionamientos de algunos expertos a la norma, Gutiérrez Camacho aclaró que la Constitución Política "no se lee de manera insular", sino que se lee de forma sistemática para integrar todo el documento para optimizar las reglas y principios que aloja la Carta Magna.