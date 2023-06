Candidatura de Waldemar Cerrón a la Mesa Directiva genera discrepancias en Perú Libre

La bancada de Perú Libre determinó que el parlamentario Waldemar Cerrón será el candidato de su agrupación política para la Mesa Directiva del Congreso, cuyas elecciones se llevarán a cabo el 26 de julio, no obstante, dicha decisión ha causado cierta incomodidad en la agrupación del lápiz.

Uno de los primeros en pronunciarse en contra de esta decisión fue el legislador Álex Flores, no obstante indicó que respeta las decisiones que se toman dentro del partido y la bancada que integra.

“No comparto eso, pero soy respetuoso de las decisiones que se dan dentro de la bancada; hay diversas posturas. Efectivamente hubo varias propuestas y lo han elegido (...) una bancada de izquierda no puede ir con el fujimorismo, personalmente yo no aceptaría porque sería traicionar los programas del partido”, dijo.

Lo dicho por el congresista Flores guardaría cierta relación con la renuncia de Silvana Robles a la bancada, quien explicó mediante un comunicado que no aceptaría "la unión contra natura con el fujimorismo".

Flavio Cruz lo respalda

Quien sí respaldó la candidatura de Cerrón Rojas fue el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz: “Waldemar Cerrón es el secretario nacional de ideología del partido, por tanto, tiene ese carácter y liderazgo, por ello, consideramos que es el indicado este año como candidato a la Mesa Directiva”, sostuvo.

(Con información de Correo)