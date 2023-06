Alejandro Salas sobre Betssy Chávez: era poco comunicativa con el gabinete

Luego de la detención de Betssy Chávez, el exministro de Cultura y Trabajo en el gobierno de Pedro Castillo, Alejandro Salas, reveló en RPP Noticias que la expremier era poco comunicativa con los diferentes integrantes de las carteras ministeriales.

Asimismo, Salas Zegarra mencionó que no tenía una relación cercana con Chávez Chino llegando a calificarla como “fría”:

“Era una relación de poca comunicación. En los Consejos de Ministros, a veces ella no concurría. No era muy participativa de los Consejos de Ministros cuando ella era ministra, por temas de agenda de su propio trabajo, de viajes. No había una relación muy cercana. No era (una relación) hostil, pero seguramente algo fría”, declaró.

ALEJANDRO SALAS SOBRE PEDRO CASTILLO

El extitular de Trabajo indicó que el exmandatario Pedro Castillo deberá rendirle cuentas al país por el intento fallido de golpe de Estado perpetuado el 7 de diciembre de 2022.

“Siempre va a ser penoso ver a una persona cuando pierde su libertad. La libertad es el segundo derecho más importante después de la vida. Sin embargo, sí considero que el país necesita una explicación respecto a los sucesos y los hechos acontecidos el 7 de diciembre de 2022 y, en este caso, quien está tratando de esclarecer estos hechos es la justicia”, precisó.