Congresista María Acuña tras nombramiento de nuevo titular de Salud: No somos cogobierno

Ante los cuestionamientos, desde diversos sectores, tras el nombramiento César Vásquez Sánchez como nuevo ministro de Salud, la parlamentaria María Acuña, descartó categóricamente que esto represente una cuota de su partido dentro del gobierno de Dina Boluarte Zegarra.

"Nosotros no somos un cogobierno. Me alegra que mi partido tenga que apoyar a las diferentes instituciones públicas y que llamen a nuestros técnicos y profesionales con experiencia para que la gestión no se detenga y que den las soluciones que la gente necesita", indicó.

Buena gestión

La hermana de César Acuña, fundador de Alianza Para el Progreso (APP), aseguró que no sabía de la elección de César Vásquez, quien fue congresista de APP en 2016, para que asuma el Ministerio de Salud. Destacó que el flamante ministro solicitó licencia a su partido.

"Yo también me he quedado sorprendida con la designación [...] Él ha pedido licencia. Es una decisión personal y hay que respetarlo. Es una decisión personal y no del partido [de APP] y respetamos su decisión. Esperamos que haga una buena labor", añadió Acuña Peralta.