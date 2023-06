Contraloría propone inhabilitar a autoridades que no ejecuten presupuesto para desastres

La Contraloría General de la Republica propuso que las autoridades y funcionarios que no ejecuten el presupuesto destinado a atender emergencias y la gestión de riesgos de desastres, así como a la prevención de enfermedades endémicas como el dengue, sean inhabilitados para ejercer la función pública a futuro.

El Contralor General, Nelson Shack, señaló ante la a Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres COVID-19, que el proyecto de ley elaborado juntamente con el Legislativo obligará que las autoridades y funcionarios, a nivel de gobierno central y regional, ejecuten los presupuestos en forma obligatoria.

“Que las autoridades sean sancionadas por no prevenir, por no ejecutar el presupuesto cuando deben hacerlo, implica establecer un mínimo de gasto. El no gastar debería ser una responsabilidad objetiva de las autoridades administrativas y, por tanto, con esa infracción (que se establecería mediante el proyecto de ley) la Contraloría General podría inhabilitarlos para el ejercicio de la función pública”, señaló.

PRESUPUESTO

Nelson Shack también señaló que de los S/ 283 millones asignados, solo se ha comprometido el gasto del 65% en el primer semestre, lo que significa que la tercera parte de este presupuesto podría no ser utilizado porque no hay órdenes de compra ni contratos suscritos, pese a que el Perú viene atravesando una emergencia por casos de dengue.