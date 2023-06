Presidente ejecutivo de Essalud envuelto en presunta negligencia tras hallar gasa en estómago de paciente

El presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (Essalud), Aurelio Arturo Orellana, se encontraría involucrado en una negligencia médica, luego de una cirugía realizada a un hombre a quien se le encontró una gasa quirúrgica de 35 centímetros aproximadamente en el estómago.

Christian Guerrero asegura que su vida estuvo en riesgo. El denunciante pasó por una operación laparoscópica en el hospital Edgardo Rebagliati en setiembre de 2015, aunque la intervención parecía haber sido exitosa, tres años después empezó a sentir dolores y sangrado, por lo que regresó al centro de salud.

Al paciente se le detectó una masa del tamaño de una pelota de tenis en el estómago, informó un reportaje periodístico en Punto Final. Se pensó en un primer momento que se trataba de un tumor maligno. “Ellos lo retiraron asumiendo que era un tumor [...] y retiraron la mitad de mi estómago”, explicó Guerrero al medio de prensa mencionado.

Luego de dicha intervención el paciente bajó 20 kilos y empezó a usar zona para ingerir alimentos. Los médicos se llevaron al supuesto tumor a Patología para ser examinado, pero luego de ello nunca más lo volvieron a contactar para darle los resultados. Tras realizar varios trámites, Guerrero pudo conocer los resultados que indicaban que no se trataba de un tumor sino de una gasa que medía 15 x 12 x 19 cm.

RESPUESTA DE REBAGLIATI

El presidente ejecutivo no se ha pronunciado sobre este hecho, pero Ramiro Carbajal, gerente del hospital, manifestó que el caso fue investigado pero que no “merece sanción alguna”. Explicó que el paciente ha tenido intervenciones quirúrgicas previas, además, para una operación laparoscópica se utilizan gasas más pequeñas y no precisamente al que se halló en su organismo.

Por medio de un comunicado, la institución también se pronunció y manifestó una postura similar al de Carbajal. Además, el nosocomio solicitó a Susalud, instancia que investiga el caso, que tenga en cuenta la intervención de apendicectomía con cirugía abierta a la que se sometió el paciente antes de 2015.

Luego, el comunicado enfatiza que en la historia clínica de Guerrero no se encontró evidencia que el doctor Arturo Orellana, actual presidente ejecutivo de Essalud, haya sido el cirujano principal de la intervención hecha en 2015.

Con información de Infobae