Keiko Fujimori volvería a tentar la presidencia: Yo no voy a renunciar a mi derecho a postular

La excandidata presidencial Keiko Fujimori dejó abierta la posibilidad de postular por cuarta vez a la jefatura del Estado en los comicios que se realizarían en 2026. La lideresa de Fuerza Popular aclaró que no pensaba a renunciar a su derecho a participar en unas nuevas elecciones generales.

"Soy la primera mujer en haber llegado a segundas vueltas en mi país. Y lo que quiero señalar más allá de la crítica es que yo no voy a renunciar a mi derecho a postular. No he tomado la decisión todavía, pero no voy a renunciar a ese derecho", señaló en entrevista para el diario Trome.

Quienes más critican

"Yo no he tomado esa decisión todavía, pero a mí lo que me sorprende y me hago esta pregunta porque los críticos dicen: ‘Keiko no le gana ni al panetón’. Bueno, si no le gano a nadie cuál es el problema que yo postule y quienes más critican son aquellas personas que no pudieron entrar a una segunda vuelta las tres últimas elecciones", agregó.

Fujimori Higuchi recordó que prometió no postular ante un adelanto de comicios generales, por ello no descarta que lo haga en un nuevo proceso regular. "He sido tajante en señalar que frente a un adelanto de elecciones yo no postularía, pero hacia adelante, hacia futuro no he tomado esa decisión", indicó.