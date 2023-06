Tengo distancias con la presidenta Boluarte: Hernando Cevallos descarta ser el nuevo titular de Salud

Hernando Cevallos señaló que no aceptaría ser el nuevo ministro de Salud (cargo que desempeñó durante el gobierno del golpista Pedro Castillo), tras la renuncia, en la víspera, de Rosa Gutiérrez. Dijo también que tiene distancias “muy grandes” con la presidenta Dina Boluarte, por lo que cree no sería llamado.

“No aceptaría de ninguna manera (ser ministro); porque, primero, no me van a llamar, porque tengo distancias muy grandes con la señora Boluarte. Creo que es un gobierno que ha perdido legitimidad. Va a ser muy difícil, incluso para un ministro de Salud, ganarse la confianza de la población”, refirió.

“Además yo sí creo en un proyecto a largo plazo, para hacer una reforma en serio en la Salud. Necesitamos presupuesto, una estrategia totalmente diferente (…). La población tiene que participar, hay que potenciar el primer nivel de atención. Hay que hacer una transformación seria del sector salud”, comentó.

Sobre el dengue

Por otro lado, Cevallos Flores, en entrevista con RPP, hizo un balance de la gestión de la renunciante Rosa Gutiérrez Palomino, considerando que se cometieron “errores importantes” al momento de hacer frente a la epidemia de dengue en el país.

“No se hizo un buen trabajo de prevención, no se reaccionó frente a los primeros anuncios de alerta epidemiológica (…). No se trasladaron recursos, no se trasladó personal, no se controló la ejecución de los presupuestos que se destinaron para distintas regiones, para que estos se ejecutaran de manera rápida”, manifestó.