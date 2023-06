Ministra de Agricultura revela que Perú no está preparado para afrontar el fenómeno ‘El Niño’

La ministra de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Nelly Paredes, reveló que su sector no se encuentra preparado para enfrentar el impacto que podría dejar el paso del Fenómeno 'El Niño' en territorio nacional.

Paredes agregó que esto se debe a que las anteriores gestiones no han realizado planes de prevención como la descolmatación de canales, drenes o ríos.

“Hay que ser realistas e informar que no hemos hecho prevención para el fenómeno El Niño… Es un fenómeno recurrente, que puede venir cada 2 o 4 años y la cartera no estaba preparada, porque no se hizo trabajo de prevención”, comentó.

Asimismo, la titular del Midagri contó que desde el gobierno de Martín Vizcarra (2017) hasta la actualidad, las autoridades no han hecho trabajos para poder afrontar este fenómeno natural.

“Para estar prevenidos esa descolmatación debió realizarse todos los años, hecho que no se hizo desde el 2017 por decisiones políticas anteriores”, indicó.

REGIONES CON MAYOR AFECTACIÓN

Nelly Paredes reveló que las provincias del norte del Perú serán las que se vean más afectadas con el fenómeno ‘El Niño’.

“Nosotros tenemos identificado más de 500 puntos críticos entre las regiones de Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque. Son críticos porque los ríos se desbordarían en mayor cantidad”, precisó.

Finalmente, Paredes del Castillo informó que ante este eventual suceso podrían registrarse escasez de alimentos, los cuales podrían incrementarse en los mercados del Perú.