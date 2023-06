Hernando Guerra sobre próximas elecciones: “La mejor candidata a la presidencia es Keiko Fujimori”

El parlamentario de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, habló acerca de las próximas elecciones presidencial en el país. En ese sentido dijo que la mejor candidata para llegar a palacio es la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, ya que posee “una preparación para ser una mujer de Estado”.

“Obviamente, pienso que la mejor candidata a la presidencia es Keiko Fujimori, de todas maneras (...) Yo creo que es la única del centro hacia la derecha que aglutina, que es popular y que además tiene una preparación para ser una mujer de Estado”, expresó el congresista en declaraciones a Exitosa.

En esa línea, también recordó que Fujimori no ha mostrado interés en participar en las próximas elecciones como candidata. “Ella nos dice hasta ahora que no, creo que se está dando un respiro en la vida, ha pasado por un proceso complicado de un cáncer que no ha pasado a mayores, pero yo sí quisiera que ella lo fuera”, expresó.

PROPUESTA ARCHIVADA

Como se recuerda en febrero pasado, la Comisión de Constitución del Congreso de la República, liderada por Guerra García, mandó al archivo el proyecto de adelanto de elecciones para octubre de 2023, presentado por el gobierno de Dina Boluarte.