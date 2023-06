Abogado de Dina Boluarte solicitará su exclusión en investigación por genocidio

Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, anunció que solicitará la exclusión de su patrocinada en la investigación del presunto delito de genocidio en la investigación fiscal por las muertes registradas durante las protestas contra de su gobierno.

"El genocidio tiene dos elementos que deben concurrir necesariamente. El hecho de las muertes más la voluntad de exterminación de un grupo. Eso no tiene ninguna posibilidad de darse en el país. El homicidio calificado requiere ferocidad, crueldad, intención y eso tampoco ocurre. Lo primero que vamos a pedir es la exclusión de la investigación porque no existe posibilidad alguna de establecerse esas dos imputaciones. Podemos ser emocionalmente empáticos con la situación, pero no es posible atribuirle esos delitos a la presidenta. Jurídicamente no tiene sentido esta investigación", señaló el abogado en diálogo con RPP Noticias.

Campos reiteró sus críticas sobre el inicio de estas indagaciones sobre su representada e indicó que con poca responsabilidad se ha llevado una imputación penal. En este proceso ha precisado cuáles serían las pruebas que debería tener el Ministerio Público para seguir adelante con el caso hacia Dina Boluarte:

"Tendrían que demostrarse una instrucción de la presidenta de la Republica para generar una decisión política a fin de matar a los manifestantes. Que en esa instrucción exista un jefe del comando policial o de las Fuerzas Armadas que a su vez hayan replicado esa decisión y ordenado asesinar", expresó.

DECLARACIÓN ANTE LA FISCALÍA

La mandataria Dina Boluarte se presentó este martes ante la sede del Ministerio Público y declaró por un lapso de tres horas sobre la investigación por las muertes producidas en las protestas contra su gobierno en diciembre del 2022 y enero del 2023.