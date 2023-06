Comisión de de Constitución aprobó dictamen para fortalecer representación de partidos políticos y evitar transfuguismo

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó por mayoría un dictamen que busca modificar el Reglamento del Parlamento con el fin de desalentar la renuncia de bancadas y por consiguiente, evitar el transfuguismo.

Este dictamen agrupa los proyectos de resolución legislativa 3443/2022-CR, 3553/2022-CR, 3905/2022-CR, 3942/2022-CR, 4790/2022-CR, 4844/2022-CR y 4862/2022-CR que fueron presentados por diferentes bancadas en la comisión presidida por Hernando Guerra García de Fuerza Popular. Estas modificaciones apuntan a motivar a los legisladores a permanecer en las bancadas de las agrupaciones políticas por las que fueron elegidos originalmente.

La congresista Martha Moyano sostuvo que es un tema que se ha debatido por años.

“Cuando nosotros hablamos de fortalecimiento de las bancadas, estamos hablando de la representación del partido que llegó al Congreso”, subrayó, tras indicar que hoy existen más bancadas que partidos

PRINCIPALES CAMBIOS

Entre las principales modificaciones se encuentra que los congresistas que no cuenten con una bancada y mantengan la condición de no agrupados no podrán presentar proyectos de ley o resoluciones legislativas sin el respaldo mínimo de otros dos congresistas.

También se establece en el documento es que la distribución proporcional de la participación en las comisiones parlamentarias se establece al inicio de cada periodo anual de sesiones y no puede modificarse, incluso si hay legisladores que renuncian a sus bancadas y se convierten en no agrupados.