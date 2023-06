Defensa de Boluarte sobre fallecidos en manifestaciones: Ella no tiene competencia profesional ni carrera militar

Horas antes de acompañar a la mandataria Dina Boluarte a la Fiscalía, su abogado, Joseph Campos, señaló que la jefa de Estado no tiene competencia ni experiencia militar para ser responsable por las muertes ocurridas durante las protestas que exigían su renuncia, y que su patrocinada responderá solo preguntas referidas al caso en mención.

"Esta imputación es grave y necesita esclarecerse de una vez para efectos de pasar esta página (...) Lo que yo he dicho es que si hay una pregunta que no tiene nada que ver con los hechos, ¿para qué la respondemos? Pero que la presidenta vaya a utilizar el silencio como un medio de defensa está descartado", manifestó.

Despliegue operativo

"(Las muertes de los manifestantes) no es competencia de la presidenta Dina Boluarte en el sentido de jurisdicción. No tiene competencia profesional, nunca ingresó a una escuela militar, no desarrolló una carrera militar. Entonces, todo lo que supone un despliegue operativo no lo conoce”, indico el abogado.

“Ella, como política, para ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas, solo lo tiene con votos. Lo importante es comprender que ella da una orden política. Ella es obedecida, porque quienes implementan la orden son los jefes de los Comandos Conjuntos y las Fuerzas Armadas", agregó el letrado a RPP.