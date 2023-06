Susel Paredes critica a congresistas que viajaron a Marruecos en semana de representación

La congresista de la República, Susel Paredes, criticó a los parlamentarios María del Carmen Alva (Acción Popular), Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), José Cueto (Renovación Popular), Rosselli Amuruz (Avanza País) y Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), quienes viajaron a Marruecos en plena semana de representación.

En declaraciones a la prensa, la legisladora no agrupada indicó que también fue invitada por el Parlamento de la Cámara de Representantes para viajar al igual que sus colegas, sin embargó, indicó que rechazó la oferta porque "no tiene ningún interés" en visitar Marruecos.

"A mí me invitaron, pero yo he rechazado esa invitación. No solo por la representación, sino porque yo no tengo ningún interés en visitar Marruecos", manifestó la congresista.

"Interés concreto"

Asimismo, Paredes Piqué aseguró detrás de esta invitación a Marruecos existe el interés de que nuestro país no tenga relaciones con el pueblo Saharaui: "Ahí hay que ver que tiene un interés concreto y es que el Perú no tenga relaciones ni reconozca al pueblo Saharaui. Entonces, como yo pienso que ese es un pueblo soberano, sometido; yo no puedo aceptar una invitación, así sea muy estupenda de Marruecos. El día que quiera —aunque no creo que quiera— iré con mi billete, pero no me voy a dejar invitar cuando ese estado tiene un interés sobre mi opinión", sostuvo.