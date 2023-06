"Debió hacerlo en su oportunidad": José Williams cuestiona a Mirtha Vásquez tras su declaración por caso "Los Niños"

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Williams, cuestionó a la exprimera ministra, Mirtha Vásquez, quien reveló a la Fiscalía que cinco congresistas de Acción Popular le pidieron retirar al entonces titular de Produce, Rogger Incio, militante de AP que "no pertenecía a su facción".

En declaraciones para la prensa, el titular del Parlamento criticó a la expremier por no haber hablado sobre este tema en su debido momento, asimismo, reiteró que solo el Ejecutivo puede designar y retirar a personas en el Gabinete, por tal motivo, cualquier injerencia de algún congresista sería una falta grave.

“Creo que debió hacerlo en su oportunidad , obviamente que si (los congresistas) han hecho tal cosa son sujetos de una investigación (...) creo que quien debe poner a las personas dentro de un sector es el mismo ministro (premier), conforme a las competencias quien coloca a los ministros es el Ejecutivo y no otra persona, sobre todo cuando hay un interés de por medio”, dijo.

¿Qué dijo Mirtha Vásquez?

En su declaración ante la Fiscalía a inicios de mayo, Vásquez Chuquilín reveló que 5 Acciopopulistas le pidieron retirar del Gabinete al entonces ministro de la Producción. Esta conversación se habría dado en el Congreso, antes de pedir el voto de confianza y según la expremier, dos de los cinco congresistas eran Darwin Espinoza y Elvis Vergara.

“Se me acercaron congresistas de Acción Popular y me dijeron que ellos no estaban de acuerdo con la designación del ministro Rogger Incio porque no representaba a su partido, no eran de su facción; sin embargo, este reclamo no me pareció de importancia, yo les señalé que los ministros habían sido escogidos por sus capacidades, tanto por el presidente y por mi persona, y que no entendía sus cuestionamientos”, detalló.