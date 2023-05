Susel Paredes sobre Josué Gutiérrez: "Ya está elegido, no me queda más remedio que ayudarlo"

La congresista de la República, Susel Paredes, se pronunció tras la reunión que sostuvo el día de ayer con el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor y representantes de la comunidad LGBT en nuestro país.

En entrevista para Exitosa Noticias, la parlamentaria no agrupada señaló que, pese a que no le brindó su apoyo durante la votación, buscará "ayudar" a Gutiérrez Cóndor para que desempeñe una buena labor en la Defensoría del Pueblo.

"Mi obligación como congresista es entregarle una información que el no tiene. Ya está elegido, el ya es el defensor, que voy a hacer ¿llorar y criticar? No me queda mas remedio que ayudarlo", manifestó.

"Otra realidad"

Paredes Piqué se refirió a las declaraciones del nuevo Defensor del Pueblo, quien calificó la homosexualidad como una "deformidad que debe ser corregida", la legisladora ratificó su rechazo a dichas expresiones, sin embargo, aseguró que durante la reunión que tuvieron, Gutiérrez presenció "una realidad que no conocía", lo que ha cambiado su concepto sobre la comunidad LGBT.

"Yo manifesté mi rechazo a esas manifestaciones, somos ciudadanos con todos nuestros derechos pero creo que al oír a las representantes de las familia homoparentales vio en una realidad que no conocía. Él tomo con mucho interés el caso de los niños de nuestra comunidad. él nunca había escuchado sobre ese tema", sostuvo.