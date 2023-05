"Los Niños": Mirtha Vásquez revela que 5 congresistas de AP le pidieron retirar a un ministro

La expresidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, Mirtha Vásquez, dio su testimonio el pasado 5 de mayo ante la Fiscalía de la Nación por el caso "Los Niños", donde reveló la influencia que habrían tenido un grupo de parlamentarios Acciopopulistas para retirar a un ministro de Estado.

De acuerdo al diario Correo, Vásquez Chuquilín reveló al Ministerio Público que cinco congresistas de Acción Popular le pidieron retirar al entonces ministro de la Producción, Rogger Incio, quien era militante del partido de la lampa pero "no pertenecía a la facción" de los denominados "Niños".

“Se me acercaron congresistas deAcción Populary me dijeron que ellos no estaban de acuerdo con la designación del ministro Rogger Incio porque no representaba a su partido, no eran de su facción; sin embargo, este reclamo no me pareció de importancia, yo les señalé que los ministros habían sido escogidos por sus capacidades, tanto por el presidente y por mi persona, y que no entendía sus cuestionamientos”, indicó la expremier.

Cabe precisar que esta conversación entre la Vásquez y "Los Niños", se dio en el Congreso de la República, antes de que se solicite el voto de confianza a su Gabinete Ministerial. La extitular de la PCM indicó que 2 de los 5 parlamentarios fueron Darwin Espinoza y Elvis Vergara, no obstante, no pudo recordar los nombres de los otros 3.

Renuncia de Incio

Mirtha Vásquez detalló que, posteriormente, el entonces presidente Pedro Castillo la llamó para informarle que Rogger Incio había presentado su renuncia al cargo. El entonces titular de Produce se reunió con la expremier y le dijo que su dimisión se debía a "motivos personales", no obstante, en su declaración a la Fiscalía, el exministro señaló que renunció "por las incomodidades que se tenía”, en referencia a "Los Niños", que no lo querían en el cargo.

Los cinco Acciopopulistas también le habrían indicado a Vásquez Chuqiilín que conversaron con Pedro Castillo sobre el nombramiento de un militante con el que no estaban de acuerdo. Posteriormente, Jorge Prado Palomino asumió la cartera de Produce en reemplazo de Rogger Incio.