Congresista Digna Calle se pronuncia sobre viaje prolongado a Estados Unidos

Por medio de sus redes sociales, la congresista Digna Calle de Podemos Perú, respondió a los cuestionamientos sobre su larga estadía en Estados Unidos por medio de un comunicado.

Aseguró que no está infringiendo ninguna norma del reglamento del Congreso, tal como lo han explicado expertos en el tema, además dijo que asiste y da su voto en los plenos, pues se les permite asistencia virtual a todos los parlamentarios.

NO COBRA SUELDO

Señaló que desde febrero no cobra sueldo, ni asignación por función congresal ni viáticos por semana de representación y que ha renunciado a cualquier beneficio que corresponda a los congresistas, además, dijo que antes de su licencia, donó todos sus salarios para apoyo social.

Por otro lado, aseguró que en su despacho se continúa laborando con normalidad y dio como prueba de ellos los proyectos de ley que se han presentado en los últimos meses como la renuncia de congresistas, el retiro de las 4 UIT de las AFP, la creación de la Policía Municipal, la norma contra el bullying, entre otros.

Finalmente, aseguró que no ha cometido falta alguna, no tiene denuncias y no recibe un trato diferenciado, añadió que cumple con sus labores usando los mecanismos que el Congreso le permite. En tanto, en un segundo tuit dijo que son ataques en su contra debido a interese políticos y económicos.

VENTA POR 10 DÓLARES

De acuerdo a un informe de ‘Cuarto Poder’, el 20 de enero la congresista salió del país rumbo a Estados Unidos y desde entonces no ha retornado al Perú, por lo que, hasta hoy 30 de mayo, lleva más de cuatro meses alejada del Palacio congresal, gracias a una licencia personal, pero realiza sus funciones de manera virtual.

La congresista tendría arreglada la compra de una propiedad valorizada en 865 mil dólares americanos ubicada en la calle Cedar Grove en Wellington, Florida. Esto ocurrió el 25 de setiembre de 2021, luego regresó al Perú el 5 de octubre, pero luego de ello la parlamentaria comenzó a viajar a Estados Unidos cada mes.

Posteriormente, la congresista viajó a Florida en mayo de 2022 para vender la vivienda a Dafi and Company LLC, una compañía formada por ella misma y su esposo, el regidor de la Municipalidad de Lima Aron Espinoza Velarde, la venta se hizo por 10 dólares. Posteriormente, el 30 de setiembre, la misma vivienda fue vendida a una pareja también por el monto de 10 dólares, figura permitida por la ley de los Estados Unidos para evitar pagar altos impuestos. Sin embargo, el registro de la división de corporaciones de Florida de febrero de este año, señala que Digna Calle y su esposo figuran con la dirección de la casa de Wellington, Florida.

Con información de La República