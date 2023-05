Edgar Tello: Procuraduría denuncia a congresista por presunto recorte de sueldo a trabajadores

El procurador general del Estado, Daniel Soria, presentó una denuncia contra el congresista del Bloque Magisterial, Edgar Tello Montes, por el presunto delito de concusión. Esto luego de que el legislador fuera denunciado por supuestamente recortar el sueldo de sus trabajadores, entre ellos una embarazada de ocho meses.

Este último domingo, una trabajadora de Tello denunció que el exparlamentario de Perú Libre habría recortado el sueldo a los empleados de su despacho. Una de las denunciantes, quien es gestante de ocho meses y cuya identidad está en reserva, declaró que el legislador le exigió dinero para comprar un proyector con el dinero del bono de S/ 9 900 que aprobó la Mesa Directiva en abril de este año.

La colaboradora indicó que rechazó lo solicitado por Tello, y en consecuencia, él la cesó de su puesto como asesora. Ella pudo conservar el trabajo debido a su embarazo; sin embargo, el parlamentario dispuso que sea degradada de puesto: ahora sería auxiliar, lo que implicó una reducción de salario.

Cabe resaltar, que este pedido de aportes solo se le harían a los que laboran en la comisión de Comercio y Turismo Exterior que Tello Montes preside, según expuso la denunciante.

“Eso fue a mediados de abril. Me alcanzó inclusive una proforma. Le dije: 'Esto es una broma'. No, me dijo 'ahora que estás con el bono no tienes justificación para que no puedas apoyarme con este proyector'. Entonces le contesté que no”, declaró la mujer a Punto Final.

Asimismo, dos extrabajadores del congresista indicaron al dominical que Tello recorta el sueldo a todos sin excepción. Incluso, mostraron como pruebas las conversaciones de WhatsApp, donde se lee las presiones del legislador para que los empleados den el dinero para comprar ollas y cocinas que son donadas a comedores populares.

SE PRONUNCIÓ

El funcionario público negó la denuncia y pidió una investigación rápida sobre la acusación formulada por su empleada, para conocer “la verdad de los hechos y las conjeturas vertidas tendenciosamente".

"De este modo, instamos a las autoridades competentes a que actúen en forma inmediata y oportuna, y así contrarrestar la campaña de desinformación y desprestigio en contra del Congreso, que es baluarte actual de la democracia en nuestro país", se lee en el comunicado compartido en su cuenta oficial de Twitter.