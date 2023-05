Renovación Popular suspende militancia de Julio Gagó tras ser denunciado por tráficos de influencias

El alcalde de la Municipalidad de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, informó que la Comisión Nacional de Disciplina de su partido político acordó suspender la afiliación del regidor Julio Gagó Pérez. La decisión fue tomada de forma unánime por Vicente Sotelo Montenegro, María Marcet Yarrow e Isaac Escobedo Ríos. Estos últimos son parte de la comisión de la comuna limeña que lo investiga por el delito de tráfico de influencias.

De acuerdo al documento que difundió López Aliaga a través de sus redes sociales, los delitos que la Procuraduría atribuye a Gagó Pérez son faltas graves al Reglamento de Ética y Disciplina del partido político Renovación Popular.

LAS RAZONES

El Concejo Metropolitano de Lima aprobó iniciar investigación contra Gagó por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. La acusación fue realizada por la Procuraduría General del Estado y del municipio luego de que el portal periodístico Wayka publicara audios y videos en el que se le involucra en manejos irregulares de donaciones de alimentos, donde Julio Gagó habría solicitado prebendas a comerciantes del Mercado Mayorista, a cambio de un trato diferenciado ante el Municipio de Lima. No obstante, el Concejo municipal no logró suspender al regidor de su cargo porque no alcanzaron los 24 votos necesarios, aunque fue retirado de las comisiones que integraba.

La decisión de suspender la afiliación de Gagó a Renovación Popular se adoptó por unanimidad. Esta medida perdurará hasta que concluyan las investigaciones correspondientes a su caso.