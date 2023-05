Dina Boluarte le responde a López Obrador: “Mucha ignorancia para tanta inteligencia mexicana”

La presidenta Dina Boluarte se pronunció ante las declaraciones de su homólogo mexicano, Andrés López Manuel Obrador, tras ser declarado persona no grata por el Congreso, e indicó que revela "mucha ignorancia".

Durante una rueda de prensa realizada tras el lanzamiento del programa "Con Punche Regional Callao", la jefa de Estado comentó que el mandatario mexicano haya cuestionado que en el Parlamento peruano lo haya declarado persona no grata.



Este viernes, AMLO aseguró que nuestro país es "mucho pueblo para tan poco gobierno", además, dijo que solo lamentaba no poder visitar el país para encontrarse con la población y conocer Machu Picchu. Sin embargo, lo más polémico fue anunciar que podría entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Chile. "Se la entrego a los chilenos pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia", declaró.



A raíz de estos comentarios, Boluarte respondió indicando que las palabras de AMLO develan “mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano”.



Asimismo, el premier Alberto Otárola expresó su respaldo y conformidad con la decisión del Parlamento, y consideró que esta refleja el malestar existente ante declaraciones que calificó como injerencistas.

CITA ANTE LA FISCALÍA



Por otro lado, Boluarte Zegarra confirmó que el Ministerio Público reprogramó del 31 de mayo al 6 de junio la citación que le hizo para declarar sobre las muertes ocurridas durante las protestas en contra de su gobierno, iniciadas en diciembre. Sostuvo que en la primera fecha mencionada se realizará un simulacro de sismo previamente programado



“Contestaré cada una de las preguntas que la fiscal me haga”, manifestó respecto a su participacón en dicha diligencia y descartó que se vaya a acoger a su derecho a guardar silencio.



“La primera persona que quiere saber qué pasó con las personas fallecidas en esas protestas violentas es Dina Boluarte”, dijo. Asimismo, pidió que estas pesquisas sean vistas “con sumo respeto”.