Ministra Lazarte sobre gestión de María Jara en la ATU: "Solo hubo discursos y papel"

La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, criticó la gestión de la expresidenta de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), María Jara, indicando que durante su dirección "solo hubo discursos y papel", más no acciones de trabajo, puesto que no se presentaron nuevos proyectos.

"La mala gestión lo que ha hecho fue dejar de lado a los corredores, no ha habido segregación de rutas, no ha habido la entrega de nuevas rutas por parte del Transporte Urbano. No ha habido nuevos proyectos. No ha habido licitaciones, solamente discursos, papel y retórica", expresó durante un evento virtual del MTC.

Asimismo, también se refirió a los colectivos informales indicando que esta problemática también responde a la inoperancia a la que estuvo sumida la ATU en la gestión de María Jara. Además, resaltó que los corredores se encuentren en igualdad de condiciones que cualquier "carro o taxi".

"Si usted le pregunta a un ciudadano de a pie porque prefiere un colectivo es porque precisamente le lleva más rápido, no hay segregación de rutas. Los buses siguen la misma ruta tortuosa que hace cualquier carro o taxi", enfatizó.