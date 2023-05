AMLO: Congreso aprueba declarar persona non grata a presidente de México

El Pleno del Congreso aprobó este jueves 25 de mayo declarar persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por sus expresiones injerencistas y su negativa a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a nuestro país.

Con 65 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones, la Representación Nacional aprobó la moción presentada por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos y el cual previamente recibió el visto bueno de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Dicha moción también exhorta el Ejecutivo a interponer una demanda contra el gobierno mexicano ante la Corte Interamericana de Justicia de La Haya, por no entregar la Presidencia Pro Témpore, pues, "viola flagrantemente el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico afectando así los derechos y expectativas".

"Un orgullo"

Previamente, el jefe de Estado mexicano se pronunció sobre la intención del Parlamento peruano de declararlo persona non grata y aseguró que sería "un orgullo": “Para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren non grato. No es correcto. De nuevo, mal asesorados”, dijo.