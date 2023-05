Maricarmen Alva sobre AMLO: "Es un sinvergüenza, un presidente cómico"

La congresista y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alva, se pronunció luego que su grupo de trabajo aprobó la moción que declara persona non grata al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por sus expresiones injerencistas sobre la política peruana.

En declaraciones para la prensa, la también legisladora de Acción Popular arremetió contra el presidente de México, a quien tildó de "sinvergüenza" y aseguró que solo busca inmiscuirse en los asuntos internos del Perú "para llamar la atención".

“Es una vergüenza este señor. (…) AMLO es un presidente cómico y particular. No lo quieren en su país y tiene bastantes problemas. Para llamar la atención nos está atacando a nosotros y nos ha cogido como objetivo. Es lamentable, ya que es un tema de él y no del pueblo mexicano”, dijo.

Asimismo, Alva Prieto indicó que el principal motivo para declarar persona non grata a AMLO, es su negativa a entregar la Presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico al Perú, en ese sentido, espera que la moción aprobada sea ratificada en el Pleno.

“Se aprobó por mayoría en la Comisión de Relaciones Exteriores. Esperamos que esta semana se pueda aprobar esta moción en el Pleno del Parlamento [...] (AMLO) Está violando un principio de derecho internacional”, sostuvo.