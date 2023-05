Keiko Fujimori tras intervención quirúrgica: “me siento mejor, casi a un 100 %”

A través de un video de TikTok, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se mostró entusiasta y mencionó que “en adelante solo hay espacio para la perseverancia, la disciplina y la buena vibra”.

En el video, la excandidata presidencial, reapareció para brindar detalles de cómo va su recuperación, después de ser intervenida para extraerle cuatro tumores del cuello.

“Hola a todos. Ya me siento mejor, casi a un 100 %. Me siento renovada física y emocionalmente. Fue un duro golpe, pero ya pasó, así que no hay excusas para descuidarse”, declaró Keiko.

Durante el clip, la lideresa de Fuerza Popular apareció aplicándose una crema recetada por su médico para mejorar la cicatrización que le dejó en el cuello la cirugía que le practicaron.

“Voy a echarme esta cremita que me han mandado para una mejor cicatrización. Y faltan ya solo dos semanas para poder retomar mi deporte: volver a montar bicicleta, salir a correr y obviamente siguiendo una dieta, que después la voy a compartir”, dijo Fujimori.