Pedro Pablo Kuczynski: “Ser presidente en el Perú es una profesión suicida”

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski se refirió a la acusación de la Fiscalía que pide 35 años de cárcel en su contra, asegurando que llevar cargo de mandatario en el Perú es una "profesión suicida". En diálogo con el diario El Comercio, el exjefe de Estado cuestionó el papel del Ministerio Público en las investigaciones que han llevado en contra de los mandatarios de la República.

"Aquí lo que querían (la Fiscalía) es colgar, como en un pabellón de caza, a Humala, que está en proceso, a Alan, y lo lograron, a mí, que estoy en un proceso, y también a Castillo. Parece que ser presidente del Perú es una profesión suicida", manifestó.

Como se recuerda, el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del caso Lava Jato en el Perú, presentó la acusación ante el Poder Judicial contra Kuczynski Godard por el delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal, por presuntamente haber recibido más de US$12 millones de la constructora brasileña Odebrecht, a través de consultorías y asesorías encubiertas por las obras Olmos, IIRSA, Rutas de Lima, entre otros proyectos en el Estado.

“Es una acusación absolutamente ridícula, descabellada. Es un prevaricato esta acusación. Y vamos a tomar todas las acciones necesarias para defendernos. Iremos al control de acusación, donde esto se va a caer por su propio peso”, declaró en relación a la denuncia.

"Nosotros teníamos peritos que ya iban a presentar sus conclusiones y no los han querido oír, hemos presentado testigos, y tampoco los han querido oír. La idea de que es una organización criminal en la cual está mi secretaria, con la cual he trabajado desde el año 80, y mi chofer, quien ha trabajado conmigo desde el año 98, es demencial, es delirante", agregó.

En esa línea, PPK afirmó que la Fiscalía tendría que demostrar que él habría favorecido a la constructora Odebrecht durante su gestión como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Tendrían que demostrar que yo tomé una decisión, que traté de influenciar en algo. Han desfilado ya más de 50 testigos, ni uno solo – ni de Odebrecht, ni del Gobierno, ni de Pro Inversión, ni de ningún lado – ha dicho que yo les pedí algo", aseveró.

REUNIONES

Un punto que se le imputa a Kuczynski es de haber llevado a los ejecutivos de la constructora Odebrecht a Palacio de Gobierno para discutir con el expresidente Alejandro Toledo el soborno de 35 millones de dólares para entregar las licitación de los tramos dos, tres y cuatro de la Carretera Interoceánica. Al respecto, PPK respondió que solo una vez vio a Marcelo Odebrecht.

“Yo la única vez que he visto a Marcelo Odebrecht ha sido en esa reunión a la cual se refiere el expresidente Toledo, que fue en Palacio”, sentenció.

Por otro lado, sí confesó que tuvo varias reuniones con Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht. “He tenido muchas reuniones con él. Lo conozco, claro. No olvidemos que Odebrecht era, de lejos, la constructora más grande que había en el Perú”, añadió.

INDULTO A FUJIMORI

Al ser consultado si es que el indulto que le brindó a Alberto Fujimori, el economista reveló que la decisión fue consultada con el Papa Francisco.

Según contó, él viajó hasta Roma para invitar al Sumo Pontífice a visitar el Perú, y durante su breve conversación aprovechó para preguntarle que opinaba acerca del hipotético escenario en el padre de Keiko Fujimori salía en libertad.

"Fui a Roma a invitar al Papa a venir al Perú, y le hablé de Fujimori. Y me dijo: 'Soltalo, che'. Y esas palabras, bueno, me animaron. Antes de dar el indulto, consulté a varias personas y me dijeron: Mira, es un buen momento para hacerlo. Me equivoqué. Hubiera sido mejor esperar un mes", develó.

El jefe de Gobierno admitió que cometió errores durante su gestión, pero mencionó que le "cerraron la puerta" desde el primer momento en el que intentó dialogar con la oposición.

Información y foto de El Comercio.