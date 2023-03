Adelanto de elecciones: Lady Camones en contra de volver a debatir el tema, “Se nos eligió hasta el 2026”

La congresista Lady Camones, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), indicó que no está de acuerdo con el adelanto de elecciones generales y que por eso, el último martes, votó en contra del dictamen en la Comisión de Constitución. Aclaró que es un postura individual.

"Mi posición siempre ha sido: yo no estoy de acuerdo con el adelanto de elecciones, ni he estado antes, ni he estado ahora ni estaré más adelante. Es mi decisión (...) Y el voto en contra en la Comisión de Constitución (...) se debe a que la propuesta es inviable", declaró a El Comercio.

Debemos seguir

"Hacer elecciones para este año, ya lo dijeron las tres instituciones del sistema electoral que es prácticamente irrealizable, es una decisión acelerada de querer hacer elecciones en un contexto que no es el ideal", señaló la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

"Se nos eligió hasta el 2026 y la Constitución establece (que debemos seguir). No puede ser que porque haya un grupo de violentistas en las calles nosotros tengamos que ceder. Ya se ha hecho antes, se pretende hacer ahora, es una gran afectación a la democracia en el país", finalizó.