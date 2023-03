Abogado de Castillo afirma que expresidente "tenía 7 discursos, pero leyó el más suave"

Guido Croxatto, abogado argentino que forma parte de la defensa legal de Pedro Castillo, afirmó que el pasado 7 de diciembre, día que Castillo dio el golpe de Estado, el exmandatario "tenía 7 discursos, pero leyó el más suave".

En una reciente entrevista que ofreció al diario El País, el letrado indicó también que Castillo Terrones se negó a darle su discurso a sus abogados, por temor a que le dijeran que está mal lo que pretendía hacer, en ese sentido, indicó que el intento de Golpe del expresidente "fue una apuesta política suya".

"La verdad es que hablé mucho con Gustavo Petro sobre qué quiso hacer Pedro Castillo. Yo se lo pregunté a él porque era una duda que teníamos. Él dijo cosas interesantes. Me dijo que, de los siete discursos que tenía, leyó el más suave. Piensa que él representa a los pueblos originarios, a los campesinos". dijo.

"Él no quiso darle su discurso a los abogados para que le dijeran que podría estar mal, simplemente lo leyó. Era un discurso que le acercaba a las bases populares, al pueblo, como dice él. Al no dárselo al resto de ministros, fue una apuesta política suya", añadió.

"Hecho atípico"

Asimismo, Croxatto aseguró que Castillo Terrones no cometió los delitos por los cuales se le viene investigando y que su caso es simplemente "un hecho atípico": "No hubo un alzamiento en armas y que el único golpe se lo dieron a Pedro Castillo ya que fue vacado por el Congreso. No es golpe; es un hecho atípico", sostuvo.