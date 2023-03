Comisión de Constitución rechaza predictamen sobre adelanto de elecciones para el año 2023

Foto RPP

Esta mañana, con 12 votos en contra, 9 a favor y ninguna abstención, la Comisión de Constitución del Congreso de la República, rechazó el predictamen que proponía el adelanto de elecciones generales para el 2023.

Así, el grupo presidido por Hernando Guerra-García (Fuerza Popular) desestimó la iniciativa para modificar el periodo de mandato de la presidenta Dina Boluarte, los legisladores y los representantes ante el Parlamento Andino.

Condicionaban voto

Como se recuerda, el documento recogía los 16 proyectos de ley presentados sobre el tema por las diferentes bancadas parlamentarias y acumulaba la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de febrero.

No obstante, los legisladores no llegaron a un acuerdo, pues, por un lado, no hubo consenso sobre la fecha y, por otro, se condicionó el voto a la inclusión de un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente.