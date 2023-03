Ministra de Vivienda anuncia despliegue ministerial en regiones afectadas por las lluvias

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, llegó la tarde de hoy viernes a la región Tumbes para inspeccionar los daños ocasionados por las lluvias en dicha ciudad. En declaraciones a la prensa, la titular de Vivienda dijo que mañana sábado varios ministros de Estado viajaran a las zonas afectadas.

“El día de mañana se está desplegando gran parte de los ministros de Estado y la presidente de la República a la región Tumbes, luego vamos a viajar Piura, Lambayeque y La Libertad, donde vamos a hacer una inspección y el levantamiento de las zonas afectadas: además de brindar ayuda humanitaria en conjunto con el sector privado”, señaló la titular de Vivienda.

“Desde el sector vivienda se ha desplegado toda la maquinaria necesaria en las diferentes regiones afectadas para hacer la descolmatación de ríos, quebradas y canales. También se han desplegado equipos para hacer la verificación de viviendas afectadas, para ver la posibilidad de reubicarlos en módulos”, agregó.

En esa misma línea, Pérez de Cuéllar dijo que en la región Lima, principalmente en la Lima Metropolitana, se hará la inspección en conjunto con el Instituto Nacional de Defensa Civil – Indeci, de las viviendas que se encuentran en zonas de riego de los diferentes distritos de la capital.

RESPONSABILIDADES

Mas temprano la titular de Vivienda responsabilizó a los gobiernos regionales de anteriores gestiones por no haber realizado un trabajo de prevención ante las precipitaciones pluviales que se registran cada año en el interior del país. No obstante, reconoció que el Gobierno central también puede contribuir con los gobiernos subnacionales si no existen los recursos o capacidades para enfrentar este tipo de situaciones.