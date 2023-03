Diego Bazán: "Sería un cambio saludable la salida del ministro de Educación"

El congresista y presidente de la Comisión de Defensa, Diego Bazán, se pronunció sobre las declaraciones del ministro de Educación, Óscar Becerra, quien criticó a las mujeres aymaras por llevar niños a las protestas al decir que "ni los animales exponen a sus hijos".

En entrevista para RPP Noticias, el también congresista de Avanza País cuestionó lo dicho por el titular del Minedu e indicó que su comentario "genera más odio y violencia". En esa línea, señaló que su salida del Gabinete sería "un cambio saludable".

"El ministro de Educación, indiscutiblemente, es el responsable en que no puedan empezar las clases en Puno, y de que estoy seguro que no van a empezar el día 20, de que no se haya completado con habilitar toda la logística, de que los profesores no puedan a llegar a Puno a dictar clases. Este tipo de situación también conduzcan a que la presidenta pueda meditar, creo que sería un cambio saludable la salida del ministro de Educación", dijo.

Recomposición del Gabinete

Por otro lado, Bazán Calderón sostuvo que una recomposición del Gabinete Ministerial podría ser adecuado, debido al manejo del Ejecutivo en el marco de las protestas a nivel nacional que conllevó a heridos y fallecidos, como la reciente pérdida de 6 soldados en el río Ilave.

"Yo creo que hoy sí hay responsabilidad del sector Interior y Defensa, recomponer el Gabinete depende de la presidenta de la República", sostuvo.