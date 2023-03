José Tello sobre Dina Boluarte: "La presidenta fue a dar su declaración como corresponde"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro, se pronunció luego que la presidenta de la República, Dina Boluarte, diera su declaración de forma presencial en la Fiscalía en el marco de la investigación en su contra por las muertes en las violentas protestas a nivel nacional.

En entrevista para Exitosa Noticias, el titular del MINJUSDH resaltó el hecho de la que mandataria acudiera presencialmente a la sede del Ministerio Público, teniendo en cuenta que podría haber dado su declaración de forma virtual o en Palacio de Gobierno.

"La presidenta fue a dar su declaración como corresponde, tomó esa decisión, esto se pudo llevar a cabo en Palacio, de manera virtual o presencial en la propia Fiscalía y lo hizo así, pero no hay que entrar en el tema de formas, hay que resaltar el hecho de que haya ido y eso es positivo. Los detalles de por qué tan breve su tránsito por el Ministerio Público, lo sabremos", dijo.

Sobre soldados fallecidos en río Ilave

Por otra parte, Tello Alfaro se refirió al lamentable fallecimiento de 6 soldados, quienes intentaron cruzar el río Ilave. El ministro indicó que existen pruebas de los actos de violencia cometidos por grupos radicalistas en Juli y resaltó la labor de las Fuerzas Armadas.

"Fueron agredidos, en el momento que prefirieron no usar sus armas para no matar personas y no seguir el juego de los radicales, ellos salieron haciendo una cadena para cruzar el río, hay indicios claros de que les aventaron piedras. Estos hechos nos dan indicios de que las Fuerzas Armadas salen a cumplir un control del orden interno. Estamos buscando el diálogo", sostuvo.