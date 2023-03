Adelanto de elecciones: congresista Guerra García afirma que "Hay posiciones irreconciliables"

Luego de suspenderse esta tarde el debate sobre el adelanto de elecciones, el titular de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, señaló que existen posiciones irreconciliables en algunas bancadas sobre el tema. No obstante, precisó que la discusión continuará en la siguiente sesión del grupo de trabajo.

"Se escoge con Asamblea Constituyente o sin Asamblea Constituyente. Y estas posiciones serán las que derivarán en un voto. Hay que tomar en cuenta que en algunos casos las posiciones son irreconciliables: o hay Asamblea Constituyente o no voto. Y en otros casos sí se puede ceder. Eso es lo que se va a buscar (...). Espero que en la siguiente sesión podamos seguir tratando este tema", dijo.

"Salvo que el camino sea lo señalado en la Constitución, que el cambio de mando sea el 28 de julio (de 2026) tenemos que optar por uno de dos: o se hace un gobierno de menos de cinco meses o de más de cinco. Son los dos caminos que quedan porque si no tendrían que hacerse las elecciones en abril y se asuma en julio", agregó el parlamentario.

Siguiente año

En otro momento, el legislador de la bancada de Fuerza popular mencionó, en entrevista con RPP, que en caso no encontrar un consenso para este año, el debate continuará en el siguiente.

"Siempre hay la posibilidad de que no se alcance un consenso y que se caiga en una especie de círculo vicioso. Creo que eso no sería responsable. En todo caso, invito a los miembros de la comisión a que definan sus posiciones y votar. Y si finalmente no hay un adelanto de elecciones para este plazo, se verá el siguiente año", finalizó.