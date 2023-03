Magaly Ruiz rechaza acusación de cobro a trabajadores y afirma que denunciante busca recuperar su empleo

La congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Magaly Ruiz, se pronunció sobre la denuncia en su contra hecha por el empleado del Legislativo, Carlos Marina Puscán, quien la acusa de apropiarse de una parte del sueldo de sus trabajadores.

En declaraciones para la prensa, la parlamentaria rechazó la denuncia en su contra y afirmó que el denunciante busca aprovecharse de la "situación vulnerable" en la que se encuentran los congresistas, para recuperar su trabajo.

“Para mí es bien raro que en esta situación tan crítica que vivimos y tan vulnerables todos los congresistas. Él ha creído conveniente recién hacer, después de casi un año (…) él ahora lo que reclama es su reincorporación (…) Lo está haciendo por un tema de trabajo, pero no voy a permitir que manche mi honra. El resto no voy a responder, por terceros no voy a responder”, dijo.

Sobre la denuncia

El extrabajador del Congreso, Carlos Marina Puscán, denunció que le cobraban 1500 soles mensuales para trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, liderada por Magaly Ruiz.

Según el dominical "Punto Final", dichos cobros los realizaba Johnny Romero Nima, principal asesor del despacho de la legisladora Apepista. El denunciante presentó un comprobante de transferencia a Romero Nima, además de chats que probarían que Magaly Ruiz tenía conocimiento de los pagos.