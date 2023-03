Vicente Romero sobre interpelación: "Si me censuran, es un tema de ellos"

El ministro del Interior, Vicente Romero, se pronunció sobre las mociones de interpelación en su contra que fueron aprobadas este viernes 3 de marzo por el Congreso de la República, para que responda por las operaciones policiales en las protestas en Lima y sobre el ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En declaraciones a la prensa, el titular del Mininter aseguró que asumió dicha cartera para trabajar por el beneficio del país en un contexto tan complicado como la convulsión social, asimismo, añadió que está dispuesto a responder todas las inquietudes de los parlamentarios sobre el actuar de la PNP.

"Cualquier autoridad política estamos expuestos a eso (a la posibilidad de ser interpelado o censurado). Si me tienen que censurar, bueno. Lo he hecho con el mejor afán de servir a mi país. Por eso acepté esta cartera en un momento tan difícil”, dijo.

“(¿Siente que es una venganza?] Yo no veo venganza, lo que veo es que necesitan información y estoy en condiciones de ir y dársela. Si me censuran, es un tema de ellos, no mío”, agregó.

Congreso aprueba interpelar a Vicente Romero

Más temprano, el Congreso de la República aprobó las 2 mociones de interpelación contra el ministro Romero, para que acuda al Parlamento a explicar las acciones de la PNP en las violentas manifestaciones en Lima y el ingreso a la Universidad San Marcos para intervenir a manifestantes que se metieron al campus para alojarse.

La primera votación se llevó a cabo con 47 votos a favor, 37 en contra y 11 abstenciones, y la segunda con 60 votos a favor, 20 en contra y 9 abstenciones.