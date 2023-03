Enrique Wong renuncia a la bancada de Podemos Perú por "discrepancias no democráticas"

El congresista Enrique Wong informó este jueves 2 de marzo que presentó su renuncia irrevocable a la bancada de Podemos Perú.

En un oficio enviado José Luna Gálvez, vocero de la agrupación, Wong Pujada indicó que su salida de Podemos es debido a “motivos conciencia” y por una serie de “discrepancias no democráticas”.

Además, recordó que en agosto de 2022 ya había expresado sus intenciones de desligarse de PP, pero no lo hizo por pedido de Luna porque, en ese momento, su salida implicaba que la bancada parlamentaria sea desintegrada por tener menos de cinco legisladores.

“Habiendo cumplido con el acuerdo de no retirarme de la bancada para que esta no quede en su momento con solamente cuatro integrantes y, por consecuencia, la desintegración de la bancada. Habiendo cumplido con mi palabra y entendiendo su mensaje vía Twitter de aceptar mi renuncia, presentada el 1 de agosto de 2022 y tras una serie de discrepancias no democráticas, ratifico mi renuncia por motivos de conciencia”, indica el documento al que accedió RPP Noticias.

El ahora congresista no agrupado Enrique Wong también envió una misiva al oficial mayor del Congreso, José Cevasco, para que se realicen los respectivos trámites que oficialicen su renuncia.